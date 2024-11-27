Китайские акции выросли, несмотря на угрозы тарифной войны с США

Отскок китайских акций ускорился на фоне спекуляций о том, что ожидаемая в декабре ключевая экономическая встреча может привести к новым стимулам. Об этом сообщает Bloomberg.

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Китайский индекс CSI 300 закрылся на 1,7% выше, продемонстрировав наибольший прирост за последние три недели, причем больше выросли акции технологических компаний. Рискованные настроения также заметны в Гонконге, где индекс китайских акций вырос на 2,6%.

Внезапный отскок смутил некоторых наблюдателей рынка, особенно учитывая, что рост произошел на фоне угроз Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы и назначений в кабинете министров, которые подчеркнули его торговую повестку дня.

Инвесторы обратили внимание на скриншот, распространенный в группах онлайн-чата, на котором видно, что Центральная экономическая рабочая конференция состоится раньше, чем ожидалось, и установит целевой показатель бюджетного дефицита на 2025 год на уровне выше обычного.

Некоторые ожидают, что Пекин усилит политическую поддержку, чтобы компенсировать потенциальные экономические риски, связанные с политикой новоизбранного президента США.