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27 ноября 2024, 16:15 Читати українською

В Украине утвердили новый порядок возврата потребителями непригодных пищевых продуктов

Кабмин утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 ноября 2024 года, сообщает Минэкономики.

Кабмин утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Порядок разработан в рамках подготовки к вступлению в силу новой редакции закона „О защите прав потребителей“. Предложенный механизм позволит защитить права покупателей и одновременно предоставит бизнесу возможность быстро и без обращений в суд урегулировать с потребителями спорные вопросы. Это в какой-то степени обезопасит добропорядочный бизнес от проверок и станет надежным механизмом защиты прав потребителей», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Порядок предусматривает возможность как замены непригодных/опасных для потребления пищевых продуктов на пригодные, так и выплаты покупателю средств за возврат таких продуктов. Также устанавливает четкие сроки возврата или замены непригодных/опасных пищевых продуктов, порядок действий покупателя и продавца и т. д.

В частности, документом определены следующие сроки замены или возврата продуктов с момента его приобретения:

  • в течение суток — пищевые продукты, хранящиеся при температуре +6 °C;
  • не позднее трех календарных дней — продукты, предельный срок потребления (дата «применить к») или минимальный срок годности которых не превышает 14 дней (но в любом случае до истечения срока годности);
  • не позднее 14 дней с момента приобретения — продукты, срок годности которых превышает 14 дней.

В то же время для случаев дистанционного приобретения продуктов (онлайн торговля) предусмотрено, что сроки возврата и замены начинают действовать с момента фактического получения покупателем продукции.

В Минэкономики отметили, что новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией Закона «О защите прав потребителей». Как определено Заключительными и переходными положениями закона, вступление в силу произойдет после прекращения или отмены военного положения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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