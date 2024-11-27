Для японских автопроизводителей наступили трудные времена, поскольку они стремительно теряют свои позиции на рынке мировой автомобильной промышленности на фоне роста китайских конкурентов. Об этом сообщает Bloomberg.
Китайские автопроизводители опережают некогда непобедимых японских конкурентов
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В самом Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, японские автопроизводители борются за выживание. Местные конкуренты волна за волной заполняют салоны своими электромобилями.
Те же китайские компании продвигаются в Юго-Восточную Азию, быстро завоевывая позиции на рынке, который уже давно является оплотом для таких японских брендов, как Toyota, Honda и Mitsubishi.
Японские автопроизводители понесли наибольшие потери доли рынка в период с 2019 по 2024 годы в Китае, Сингапуре, Таиланде, Малайзии и Индонезии.
В Китае все шесть японских автопроизводителей, за которыми ведет наблюдение Bloomberg, уступили свои позиции — даже продажи и объемы производства Toyota достигли плато.
В Юго-Восточной Азии, где приверженность японским брендам настолько сильна, что в Индонезии еще в 2019 году почти каждый автомобиль был японского производства, китайские бренды постепенно вытесняют их. Особенно это заметно в Таиланде и Сингапуре, где доля японских автопроизводителей сократилась до 35% с более чем 50% в 2019 году.
Пока Toyota, крупнейший в мире автопроизводитель по объемам, удерживает позиции в некоторых сегментах, таких как пикапы, общая ситуация вызывает обеспокоенность для компаний, ранее считавшихся лидерами.
Потеря доли рынка в Азии может также сигнализировать о потенциальном сокращении в Европе и США. Японские автопроизводители отстают в переходе к полностью электрическим транспортным средствам.
Это может оказаться серьезной проблемой в индустрии, где победители определяют передовые батарейные технологии и интеллектуальное программное обеспечение.
В Юго-Восточной Азии, на оживленных улицах и шоссе, на которых раньше доминировали автомобили Nissan и Mazda, все чаще появляются автомобили китайских брендов.
Преимущество Toyota в Юго-Восточной Азии сохраняется благодаря ее производственным мощностям в регионе. Компания выпускает ряд бензиновых автомобилей с большими двигателями, популярными среди местных клиентов.
В 2023 году Таиланд и Индонезия вместе обеспечили почти 10% из примерно 11 миллионов транспортных средств, произведенных Toyota.
Чтобы противостоять потере позиций на рынке, японские бренды инвестируют в партнерства и долгосрочные проекты, направленные на разработку программного обеспечения для автомобилей, твердотельных батарей и других технологий, необходимых для возвращения лидерства на рынке.
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