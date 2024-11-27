Маск компенсирует потери инвесторов Twitter благодаря другому проекту

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Маск предоставил инвесторам 25% акций xAI, что помогло компенсировать ущерб от снижения стоимости X (ранее — Twitter).

xAI закроет новый раунд финансирования на $5 млрд, удвоив свою оценку до $50 млрд всего за шесть месяцев. Это выгодно для инвесторов Маска. Они получают выгоду от быстрого роста xAI, что стало возможным благодаря значительным инвестициям и вкладам в два бизнеса миллиардера.

xAI — компания, которую Маск создал для конкуренции с OpenAI в разработке искусственного интеллекта.

Маск не только привлек инвестиции для Х (Twitter) из-за продажи акций Tesla, но и привлек финансирование для активно развивающейся и обеспечивающей прибыли xAI, отметило издание.

В то время как соцсеть испытывает проблемы с рекламодателями, покинувшими платформу из-за опасений по поводу модерации контента.