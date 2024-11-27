Украина и Дания внедряют механизм fast-track для инвестиций

Украина и Дания договорились о внедрении механизма fast-track для инвестиций, который поможет бизнесу быстрее преодолевать рыночные барьеры и поспособствовать улучшению бизнес-климата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Соответствующий Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран был заключен во время проведения Датско-украинского бизнес-форума 25 ноября в Киеве.

С украинской стороны документ подписала первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, с датской — Министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу.

Представители власти Дании и Украины будут проводить регулярные встречи с датскими компаниями, работающими в Украине, на которых они смогут рассказать о сложностях, с которыми сталкиваются при инвестировании и ведении бизнеса. Также стороны наладят постоянную связь между правительствами обеих стран для решения неотложных вопросов.

Датские компании готовы брать на себя большую ответственность и делиться собственными знаниями и опытом во многих сферах — от зеленой энергетики или новых технологий до укрепления критической инфраструктуры. Это еще один пример эффективного сотрудничества между нашими странами", — заявил министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу.

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Этот меморандум — продолжение меморандума, подписанного между правительствами Украины и Дании в апреле 2024 года. Он предусматривал новое финансирование в размере около 40 млн. евро для инвестиционного фонда Дании EIFO, для содействия новым инвестиционным в экономику Украины.

Также в рамках этого документа, для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику, датское правительство выделило дополнительное финансирование к украинскому механизму EIFO примерно на 380 млн евро.