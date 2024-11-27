Сотрудникам OpenAI разрешили продать акции на $1,5 млрд японскому SoftBank

OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $1,5 млрд в рамках тендерного предложения от SoftBank. Об этом пишет CNBC.

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Благодаря сделке японский конгломерат получит большую долю в ИИ-стартапе, а нынешние и бывшие работники фирмы смогут обналичить ценные бумаги. У персонала есть время до 24 декабря для принятия решения об участии в тендерном предложении.

Соглашение инициировал основатель и CEO SoftBank Масаеси Сон.

По информации СМИ, тендерное предложение не связано с потенциальными планами разработчика ChatGPT реструктуризировать компанию.

Сотрудники ИИ-стартапа смогут продать акции по цене $210 за единицу, соответствующую последней оценке. В будущем компания рассчитывает увеличить количество подобных вторичных продаж.