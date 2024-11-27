Кличко объявил дату запуска движения на Подольском мосту в Киеве

С 1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр. Такое решение поддержал Совет обороны Киева, сообщил городской голова Виталий Кличко.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В частности, проезд будет и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым.

В настоящее время мостовым переходом разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу маршрута 111.

Работы по благоустройству и обустройству близлежащей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года.