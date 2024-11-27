С 1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр. Такое решение поддержал Совет обороны Киева, сообщил городской голова Виталий Кличко.
Кличко объявил дату запуска движения на Подольском мосту в Киеве
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В частности, проезд будет и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.
Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым.
В настоящее время мостовым переходом разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу маршрута 111.
Работы по благоустройству и обустройству близлежащей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии