Курс валют на 27 ноября: евро в банках прибавил еще 10 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро в покупке потерял 1 копейку, а в продаже прибавил 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 43,40 грн, а продают за 44,05 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,70−41,80, евро — 43,95−44,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,58−41,60 грн/$. Торги по евро проходять на уровне 43,65−43,65 грн/евро.