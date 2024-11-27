Шведская компания Eastnine приобрела у девелопера Ghelamco небоскреб Warsaw Unit в столице Польши за 280 млн евро. Это крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости в Европе в 2024 году, говорится в пресс-релизе Eastnine, пишет «Лига».
Небоскреб в Варшаве продали за 280 миллионов евро. Это самая большая сделка на рынке офисной недвижимости
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Детали сделки
Небоскреб, входящий в первую пятерку самых высоких зданий Польши, расположен на развязке Дашинского в деловом районе польской столицы.
Имеет 59 800 кв. м арендуемой площади, полностью заселен 20 арендаторами, среди которых такие компании, как Warta, Amazon, Moderna, Panattoni. Арендный доход небоскреба составляет около 18 млн евро в год.
Warsaw Unit — первая крупная инвестиция Eastnine на рынке Варшавы, в целом Польша теперь является крупнейшим рынком для компании (более 50% портфолио).
Страхование жилья от последствий «прилета»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии