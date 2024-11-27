За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 735410 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 ноября: 1580 российских оккупантов, 14 танков и 64 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 735410 (+1580) человек,
- танков — 9449 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 19304 (+48) ед,
- артиллерийских систем — 20830 (+24) ед,
- РСЗО — 1255 (+1) ед,
- средства ПВО — 1005 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19616 (+64),
- крылатые ракеты — 2765 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30126 (+84) ед,
- специальная техника — 3687 (+4)
Источник: Минфин
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