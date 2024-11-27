Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2024 года, составил $1,684 млрд. Это на 29% больше, чем в сентябре ($1,306 млрд). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Сколько завезли валюты

Таким образом, банки ввезли в Украину максимальный объем валюты с января текущего года ($1,864 млрд).

При этом банки ввезли за октябрь $1,150 млрд наличных долларов, что на 6,9% больше, чем в сентябре ($1,075 млрд).

Объем наличных евро вырос на 131% до $531,7 млн в эквиваленте ($229,6 млн в сентябре).

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