Восстановление объектов энергетики: Германия выделит Украине дополнительные 65 млн. евро

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии предоставляет дополнительные 65 млн евро Европейскому энергетическому сообществу для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом пишет Лига со ссылкой на BMWK.

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Подробности

Финансовая помощь будет направлена Фонду энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества.

«Гражданская энергетическая инфраструктура Украины продолжает оставаться мишенью массированных российских авиаударов. Коллапс энергоснабжения во время третьей зимы войны имел бы катастрофические последствия для украинской экономики и населения. Поэтому поддержка Украины важна как никогда», — отметил министр экономики и энергетики Германии Роберт Габек.

Украина использует Фонд энергетической поддержки для финансирования запасных частей и оборудования для разрушенной энергетической инфраструктуры. Европейское энергетическое сообщество организует тендеры на закупку товаров и контролирует использование денег.

Отмечается, что украинские энергетические компании могут восстанавливать разрушенную сетевую инфраструктуру и электростанции.

«Немецкие взносы также направлены на усиление устойчивости украинской энергетической системы устойчивым образом. С этой целью часть внесенных средств направляется на проекты „зеленого“ энергетического перехода», — говорится в сообщении BMWK.

И добавляется, что критические государственные объекты (школы, больницы) будут оборудованы фотоэлектрическими системами и аккумуляторными батареями, что позволит снизить зависимость от генераторов и ископаемых видов топлива.

К концу 2023 года правительство Германии уже направило более 155 млн евро в Фонд энергетической поддержки.