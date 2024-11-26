К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро выросло на 21 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 26 ноября: гривна подешевела на межбанке
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Открытие 26 ноября
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Закрытие 26 ноября
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Изменения
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41,48/41,52
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41,58/41,60
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10 /8
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43,45/43,48
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43,66/43,67
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21/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 43,35 грн., а продают за 43,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,70−41,77, евро — 43,94−44,10 грн.
Источник: Минфин
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