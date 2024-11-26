Министерство финансов 26 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 19,15 млрд грн, что на 5,43 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 13,72 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 19 миллиардов от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 5,06 млрд грн под 15,20% с погашением 29 апреля 2026 года (на прошлой неделе ставка была 15,20%);
- 5,11 млрд грн под 16,19% с погашением 7 апреля 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,19%);
- 3,95 млрд грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 (на прошлой неделе ставка была 16,80%).
- 5,03 млрд грн под 16,01% с погашением 10 мая 2028 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ
Источник: Минфин
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