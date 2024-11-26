Правительство смягчило условия для бизнеса во избежание отключений электроэнергии

Кабинет Министров разрешил не применять графики отключения света для бизнеса, который будет импортировать 60% электроэнергии для собственных нужд, а не 80%, как это было раньше. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Соответствующие изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину правительство внесло на заседании во вторник, 26 ноября.

Согласно внесенным изменениям, графики ограничения потребления электрической энергии (почасового отключения электрической энергии, ограничения потребления электрической мощности, аварийного отключения) не будут применяться к небытовым потребителям, в общем объеме потребления электроэнергии которых в каждом расчетном часе объем приобретенной импортируемой электрической энергии составляет не менее 60 общего объема потребления или не менее 60% общего объема потребление электрической энергии обеспечивается из собственного производства электрической энергии потребителем.

«Решение правительства принято с учетом увеличения лимитов мощностей для импорта электрической энергии в Украину из европейских стран до 2,1 ГВт. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения большего объема коммерческого импорта электрической электроэнергии, позволит развить генерацию электроэнергии и обеспечить большую устойчивость энергосистемы в условиях дефицита», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.