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26 ноября 2024, 18:04 Читати українською

Правительство смягчило условия для бизнеса во избежание отключений электроэнергии

Кабинет Министров разрешил не применять графики отключения света для бизнеса, который будет импортировать 60% электроэнергии для собственных нужд, а не 80%, как это было раньше. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров разрешил не применять графики отключения света для бизнеса, импортирующего 60% электроэнергии для собственных нужд, а не 80%, как это было ранее.
Фото: pixabay.com

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Соответствующие изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину правительство внесло на заседании во вторник, 26 ноября.

Согласно внесенным изменениям, графики ограничения потребления электрической энергии (почасового отключения электрической энергии, ограничения потребления электрической мощности, аварийного отключения) не будут применяться к небытовым потребителям, в общем объеме потребления электроэнергии которых в каждом расчетном часе объем приобретенной импортируемой электрической энергии составляет не менее 60 общего объема потребления или не менее 60% общего объема потребление электрической энергии обеспечивается из собственного производства электрической энергии потребителем.

«Решение правительства принято с учетом увеличения лимитов мощностей для импорта электрической энергии в Украину из европейских стран до 2,1 ГВт. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения большего объема коммерческого импорта электрической электроэнергии, позволит развить генерацию электроэнергии и обеспечить большую устойчивость энергосистемы в условиях дефицита», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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