Уряд пом’якшив умови для бізнесу, щоб уникнути відключень електроенергії

Кабінет Міністрів дозволив не застосовувати графіки відключення світла для бізнесу, який імпортуватиме 60% електроенергії для власних потреб, а не 80%, як це було раніше. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Відповідні зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні уряд вніс на засіданні у вівторок, 26 листопада.

Згідно із внесеними змінами, графіки обмеження споживання електричної енергії (погодинного відключення електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення) не застосовуватимуть до непобутових споживачів, у загальному обсязі споживання електроенергії яких у кожній розрахунковій годині обсяг придбаної імпортованої електричної енергії становить не менше 60% загального обсягу споживання або не менше 60% загального обсягу споживання електричної енергії забезпечується за рахунок власного виробництва електричної енергії споживачем.

«Рішення уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.