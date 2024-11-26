JPMorgan присоединился к инициативе закрытия угольных электростанций

Американский банк JPMorgan присоединился к HSBC, StanChart и Bank of America, которые просматривают свой подход к самому грязному ископаемому топливу в мире. Об этом пишет Bloomberg.

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JPMorgan активно занимается соглашениями по финансированию досрочного закрытия угольных электростанций, рассказал агентству Андре Абади, управляющий директор Центра по углеродному переходу JPMorgan.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), уголь обеспечивает 36% мирового производства электроэнергии, что больше, чем любое другое топливо.

Уголь остается популярным среди развивающихся экономик, которые пытаются обеспечить теплом и электричеством свое население. Угольные электростанции в таких странах построены относительно недавно и имеют еще длительные сроки эксплуатации.

В настоящее время менее 23% крупнейших финансовых учреждений мира ограничивают финансирование угольных проектов. Чтобы сокращение срока службы угольных ТЭС было экономически выгодно, банки вынуждены менять финансовые стратегии.