Администрация США решила урезать выделяемые в рамках закона о чипах субсидии для Intel (CHIPS Act) до $7,86 млрд, пишет Reuters.
Администрация США решила урезать субсидии для Intel до $7,86 млрд
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Что известно
Ранее министерство торговли США сообщало о том, что планирует выделить финансирование в размере $8,5 млрд. после того, как калифорнийский производитель чипов выиграл отдельный грант в размере $3 млрд от Пентагона.
Выделяющийся грант позволит поддержать производственные проекты в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне, стоимость которых составляет около $90 млрд.
Напомним
Субсидия в размере 7,86 миллиарда долларов США является самой большой среди любых премий по закону 2022 года, направленного на увеличение внутреннего производства полупроводников.
Источник: Минфин
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