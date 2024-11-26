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26 ноября 2024, 16:37 Читати українською

Администрация США решила урезать субсидии для Intel до $7,86 млрд

Администрация США решила урезать выделяемые в рамках закона о чипах субсидии для Intel (CHIPS Act) до $7,86 млрд, пишет Reuters.

Администрация США решила урезать выделяемые в рамках закона о чипах субсидии для Intel (CHIPS Act) до $7,86 млрд, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноРанее министерство торговли США сообщало о том, что планирует выделить финансирование в размере $8,5 млрд.
Фото: reuters

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Ранее министерство торговли США сообщало о том, что планирует выделить финансирование в размере $8,5 млрд. после того, как калифорнийский производитель чипов выиграл отдельный грант в размере $3 млрд от Пентагона.

Выделяющийся грант позволит поддержать производственные проекты в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне, стоимость которых составляет около $90 млрд.

Напомним

Субсидия в размере 7,86 миллиарда долларов США является самой большой среди любых премий по закону 2022 года, направленного на увеличение внутреннего производства полупроводников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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