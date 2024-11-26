Telegram втрое увеличил цифровые активы и выручку, несмотря на арест Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции в конце лета не отразилось на операционной деятельности мессенджера. За первое полугодие 2024 года объем цифровых активов компании и выручка выросли втрое. Об этом 26 ноября пишет Financial Times.

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Стоимость цифровых активов Telegram в первом полугодии 2024 года выросла до $1.3 млрд, по сравнению с почти $400 млн на конец 2023 года.

За первое полугодие выручка мессенджера выросла почти в три раза, до $525 млн. Половину этой суммы ($225 млн) платформа получила от соглашения с неназванной компанией, которая использовала криптовалюту Toncoin как способ оплаты рекламы.

Доход от продажи цифровых активов достиг $353 млн, из рекламы — $120 млн, что вдвое больше, чем в прошлом. Продажа премиум-подписки принесла $119 млн, пишет издание.

Чистая прибыль Telegram достигла $335 млн за первое полугодие по сравнению с убытком в $173 млн за весь 2023 год.

Компания частично использовала вырученные средства для выкупа долговых обязательств на сумму $124,5 млн.