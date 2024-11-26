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26 ноября 2024, 14:37 Читати українською

Акции европейских автопроизводителей падают на фоне обещаний Трампа по тарифам

Акции европейских автопроизводителей упали, поскольку трейдеры отреагировали на то, что избранный президент Дональд Трамп пообещал большие тарифы для Канады, Мексики и Китая — новость, вызвавшая беспокойство по поводу потенциальной глобальной торговой войны. Об этом сообщает Reuters.

Акции европейских автопроизводителей упали, поскольку трейдеры отреагировали на то, что избранный президент Дональд Трамп пообещал большие тарифы для Канады, Мексики и Китая — новость, вызвавшая беспокойство по поводу потенциальной глобальной торговой войны.

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Корзина европейских акций автомобильных компаний и запасных частей показала самые плохие результаты в Европе, снизившись на 1,7% по сравнению с падением на 0,7% для более широкого индекса STOXX 600.

В своем сообщении на Truth Social Трамп заявил, что в первый же день своего пребывания в должности он введет 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительную 10% пошлину на товары из Китая.

Акции немецкого концерна Volkswagen упали на 2,1%, а Stellantis — производитель Chrysler, Dodge и Fiat, среди других крупных брендов, — больше всего упал на 4,1%.

Итальянский брокер Intermonte заявил, что Stellantis «больше всего пострадает» от тарифов на американский импорт из Мексики, поскольку группа импортировала 358 тыс. единиц в 2023 году.

Французский производитель автозапчастей Valeo упал на 2,5%, а немецкий бренд класса люкс BMW — на 1,5%. Акции Volvo Car упали более чем на 3%, а Daimler Truck — на 3,4%.

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Источник: Минфин
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