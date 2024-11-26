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26 ноября 2024, 13:02 Читати українською

Что планируют покупать украинцы на Черную пятницу — опрос Viber

Как и в 2023 году, 64% опрошенных Rakuten Viber не верят в скидки на Черную пятницу и никогда не покупают в этот день. Среди респондентов, кто ждет акции, треть планирует приобрести одежду и обувь.

Как и в 2023 году, 64% опрошенных Rakuten Viber не верят в скидки на Черную пятницу и никогда не покупают в этот день.
Фото: freepik.com

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Результаты опроса показали, что 83% украинцев не планируют покупки на Черную пятницу этого года: из них 64% не верят в скидки и никогда не покупают в этот день. Только 4% опрошенных планируют покупать даже больше, чем в 2023 году.

Напомним, в прошлом году 66% украинцев не планировали покупки на Черную пятницу.

Ответы на вопрос «Планируете покупать больше или меньше, чем в прошлом?» распределились следующим образом:

  • Никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64%;
  • В этом году не планирую ничего покупать — 19%;
  • Приблизительно в таком же объеме — 7%;
  • Буду покупать меньше, чем в прошлом году — 6%;
  • Буду покупать больше, чем в прошлом году — 4%.

Что планируют покупать

Команда также спросила украинцев, ожидающих скидок, что именно они планируют купить в этом году. Три самых популярных категории включают: одежду и обувь (их будут покупать 34% респондентов), еду и алкоголь (13%) и гаджеты (12%). Еще 9% планируют приобрести технику для дома.

На вопрос «Если ждете скидок в Черную пятницу, что планируете купить в этом году?» в 2024 году ответы распределились следующим образом:

  • Одежда и обувь — 34%;
  • Пищу и алкоголь — 13%;
  • Гаджеты — 12%;
  • Технику для дома — 9%;
  • Товары для детей — 9%;
  • Косметику, уход за собой, витамины — 9%;
  • Товары для домашних любимцев — 6%;
  • Товары для дома и ремонта — 5%;
  • Товары для авто — 2%;
  • Подписки на сервисы и абонементы — 1%.

Опрос

В опросе приняло участие более 30 тысяч пользователей Viber.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
26 ноября 2024, 13:23
#
)))на что ценник поставят, то и будут покупать)))
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