Что планируют покупать украинцы на Черную пятницу — опрос Viber

Как и в 2023 году, 64% опрошенных Rakuten Viber не верят в скидки на Черную пятницу и никогда не покупают в этот день. Среди респондентов, кто ждет акции, треть планирует приобрести одежду и обувь.

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Результаты опроса показали, что 83% украинцев не планируют покупки на Черную пятницу этого года: из них 64% не верят в скидки и никогда не покупают в этот день. Только 4% опрошенных планируют покупать даже больше, чем в 2023 году.

Напомним, в прошлом году 66% украинцев не планировали покупки на Черную пятницу.

Ответы на вопрос «Планируете покупать больше или меньше, чем в прошлом?» распределились следующим образом:

Никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64%;

В этом году не планирую ничего покупать — 19%;

Приблизительно в таком же объеме — 7%;

Буду покупать меньше, чем в прошлом году — 6%;

Буду покупать больше, чем в прошлом году — 4%.

Что планируют покупать

Команда также спросила украинцев, ожидающих скидок, что именно они планируют купить в этом году. Три самых популярных категории включают: одежду и обувь (их будут покупать 34% респондентов), еду и алкоголь (13%) и гаджеты (12%). Еще 9% планируют приобрести технику для дома.

На вопрос «Если ждете скидок в Черную пятницу, что планируете купить в этом году?» в 2024 году ответы распределились следующим образом:

Одежда и обувь — 34%;

Пищу и алкоголь — 13%;

Гаджеты — 12%;

Технику для дома — 9%;

Товары для детей — 9%;

Косметику, уход за собой, витамины — 9%;

Товары для домашних любимцев — 6%;

Товары для дома и ремонта — 5%;

Товары для авто — 2%;

Подписки на сервисы и абонементы — 1%.

Опрос

В опросе приняло участие более 30 тысяч пользователей Viber.