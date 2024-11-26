Джастин Сан инвестировал $30 млн в проект сыновей Трампа, MicroStrategy докупила 55 500 BTC: что нового

Джастин Сан инвестировал $30 миллионов в проект сыновей Трампа

Основатель проекта TRON Джастин Сан инвестировал $30 млн в платформу World Liberty Financial, за созданием которой стоят сыновья новоизбранного президента США Дональда Трампа. Вложение было сделано с помощью покупки токенов управления WLFI.

Согласно ончейн-данным, Сан приобрел 2 млрд WLFI по $0,015. Это больше, чем было продано токенов в целом к этому моменту. Вложение делает Джастина Сана крупнейшим владельцем WLFI.

Проект World Liberty Financial был запущен в середине сентября 2024 года. Первоначально его команда планировала привлечь $300 млн путем продажи токенов управления аккредитованным инвесторам.

Однако спрос оказался намного ниже ожидаемого. В связи с этим целевую сумму сократили до $30 млн. Но даже так за более чем два месяца команде удалось реализовать токены только на $21 млн.

Согласно white paper платформы, семья Трампа имеет право на 75% всей прибыли World Liberty Financial, как только сумма финансирования достигнет $30 млн.

Инвестиция Сана фактически сделала проект прибыльным для избранного президента.

MicroStrategy докупила 55 500 биткоинов

25 ноября основатель MicroStrategy Майкл Сейлор сообщил о покупке дополнительных 55 500 биткоинов по курсу около $97 862.

На сегодняшний день под контролем компании находится 386 700 BTC. Монеты покупали по средней цене $56 761 на общую сумму около $21,9 млрд.

По словам Сейлора, доходность биткоин-резерва MicroStrategy выросла на 35,2% с начала квартала и на 59,3% с начала года.

Аналитики брокерской фирмы Bernstein пришли к выводу, что к концу 2033 года MicroStrategy увеличит свой резерв биткоина с 1,7% до 4% от всего предложения монеты.

Оглядываясь на положительную динамику, брокер скорректировал прогноз цены акций MicroStrategy (MSTR) с $290 до $600 до конца года. Эксперты указали на факторы, от которых зависит рост:

состояние рынка биткоина;

риски ликвидности или неплатежеспособности компании;

ее способность масштабировать капитал в долгосрочной перспективе.

Аналитики полагают, что биткоин вошел в долгосрочный бычий цикл на фоне ожиданий поддержки со стороны нового правительства США. Учитывая характер долговых обязательств MicroStrategy, риски для ее баланса остаются незначительными, несмотря на волатильность биткоина.

В секторе спотовых биткоин-ETF зафиксирован отток капитала

25 ноября 2024 года в американском секторе спотовых биткоин-ETF был зафиксирован чистый суточный отток капитала в размере $438,38 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSo Value.

Динамика движения капитала стала отрицательной после пяти дней положительной. Это произошло на фоне падения первой криптовалюты. В целом, за этот период в споте биткоин-ETF поступило около $3,38 млрд.

Только два фонда отличились притоком средств — IBIT и BTC. Сильнее всего просел BITB от компании Bitwise.

Глава регулятора Южной Кореи отверг идею создания биткоин-резерва

Глава Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) Ким Бен Хван заявил, что страна далека от реализации плана по накоплению биткоинов. При этом дальнейшие действия властей по регулированию этой сферы будут зависеть от примера США, сообщает Incrypted.

Приоритетом для FSC остается защита инвесторов, а не интеграция криптоактивов.

«Непосредственно сам этот рынок очень волатильный, поэтому необходимо сосредоточиться на недобросовестных сделках и внимательно следить за подобной практикой», — заявил Хван.

Он подчеркнул, что США придерживались консервативной политики в этой сфере в целом, а также биткоина в частности. В то же время с победой Дональда Трампа на президентских выборах курс может смениться более прогрессивным.

По словам главы FSC, уровень дальнейшего регулирования отрасли зависит от примера других стран и того, насколько сильным будет сдвиг в их нормативном поле после возможных изменений политики в Америке.

«Нам придется посмотреть, что сделают Соединенные Штаты, но, учитывая то, что есть сейчас, до этого (создание биткоин-резерва, — ред.) еще очень далеко», — заявил Хан.

Он добавил, что вопрос накопления биткоинов как резерва требует тщательного изучения и осмысления.