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26 ноября 2024, 11:05 Читати українською

Китай готов поддержать юань на фоне «угрозы от Трампа»

Китай сталкивается с новыми тарифными угрозами от избранного президента США Дональда Трампа и усиливает контроль над юанем, пишет Bloomberg.

Китай сталкивается с новыми тарифными угрозами от избранного президента США Дональда Трампа и усиливает контроль над юанем, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноНародный банк Китая последовательно устанавливает дневной референтный курс — предпочтительный инструмент Пекина для формирования ожиданий по курсу юаня — выше 7.2 за доллар с момента завершения выборов в США, несмотря на резкие колебания доллара и прогнозы аналитиков, что Центральный банк уступит.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Народный банк Китая последовательно устанавливает дневной референтный курс — предпочтительный инструмент Пекина для формирования ожиданий по курсу юаня — выше 7.2 за доллар с момента завершения выборов в США, несмотря на резкие колебания доллара и прогнозы аналитиков, что Центральный банк уступит. В понедельник PBOC установил курс на самом высоком уровне за неделю, сопротивляясь широкой распродаже по отношению к доллару после того, как Трамп пообещал в социальных сетях ввести новые тарифы.

Комбинация тарифных угроз со стороны США и валютного контроля со стороны центрального банка Китая напоминает трейдерам о перетягивании каната, которое происходило во время первого срока Трампа. Но на этот раз ставки еще выше: Китай балансирует между желанием защитить свою валюту и необходимостью вернуть экономический рост на прежний уровень, заставляя центральный банк искать золотую середину между слишком сильным и слишком слабым курсом юаня.

Детали

«Народный банк Китая будет поддерживать юань относительно стабильным по отношению к доллару, как он это делал ранее», — сказал Ларри Ху, руководитель отдела экономики Китая в Macquarie Group. «Чтобы ответить на более высокие тарифы, Китай будет полагаться больше на внутренние стимулы, а не на обесценивание валюты».

На внутреннем спот-рынке юань торговался с наибольшим дисконтом к фиксингу за три недели, что является признаком медвежьего настроя трейдеров по отношению к валюте, несмотря на поддержку Пекина. PBOC установил фиксинг, ограничивающий колебания внутреннего юаня на 2% в обе стороны, на уровне на 0.7% выше среднего прогноза в опросе Bloomberg.

Внебиржевой юань торговался приблизительно по 7.26 во вторник после падения до 0.4% утром.

Источник: Минфин
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