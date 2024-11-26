Курс валют на 26 ноября: доллар и евро в банках дорожают

Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Евро прибавил 15 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро в покупке вырос на 2 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,74 грн. Евро покупают за 43,25 грн, а продают за 43,92 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,73, евро — 43,80−44,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,48−41,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,45−43,48 грн/евро.

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