Прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 733 830 военных.
Потери врага за 25 ноября: 1480 российских оккупантов, 6 танков и 72 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 733830 (+1480) человек,
- танков — 9435 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 19256 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 20806 (+19) ед,
- РСЗО — 1254 (+0) ед,
- средства ПВО — 1004 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19552 (+72),
- крылатые ракеты — 2765 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 30042 (+94) ед,
- специальная техника / special equipment — 3683 (+2)
Источник: Минфин
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