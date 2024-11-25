В следующем году украинские банки пройдут полноценное стресс-тестирование: впервые за 5 лет

Национальный банк Украины одобрил концепцию оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году. Оценивать устойчивость будут по состоянию на 1 января. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«После четырехлетнего перерыва оценка устойчивости банков и банковской системы будет осуществляться по стандартной процедуре с привлечением внешних аудиторов к оценке качества активов и применением неблагоприятного сценария в рамках стресс-тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка будет включать три этапа:

оценку качества активов независимыми аудиторами,

экстраполяцию ее результатов,

стресс-тестирование крупнейших банков по базовому, неблагоприятному сценарию.

В частности, третий этап или стресс-тестирование охватит крупнейшие банки с показателями объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объема кредитов физических лиц, а также банки, которые нуждались в капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года. Это обеспечит охват более 90% чистых активов банковской системы.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2025 года.

По графику в декабре 2024 г. НБУ утвердит техническое задание и перечень банков для стресс-тестирования, до конца апреля 2025 г. аудиторы должны завершить оценку качества активов. До 10 августа НБУ утвердит результаты оценки и при необходимости пришлет банкам требования о составлении программ капитализации/реструктуризации.