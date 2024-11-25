К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро подскочил на 34 копейки в покупке и на 36 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 25 ноября: евро на межбанке подскочил на 36 копеек
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Открытие 25 ноября
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Закрытие 25 ноября
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Изменения
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41,38/41,40
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41,48/41,52
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10 /12
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43,25/43,27
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43,59/43,63
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34/36
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн. Евро покупают за 43,10 грн, а продают за 43,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,70, евро — 43,78−44,00 грн.
Комментарий «Минфина»
«Котировки евро растут на нашем межбанке из-за того, что евро вырос на международном рынке до уровней в 1,0496 доллара на данный момент. Это при пересчете пар евро/доллар и доллар/гривна (где доллар тоже несколько вырос относительно гривны) и приводит к росту курса евро относительно гривны», — отметил финансовый эксперт «Минфина» Алексей Козырев.
Комментарии