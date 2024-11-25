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25 ноября 2024, 16:15 Читати українською

Юань рухнет из-за политики Трампа — Bank of America

Bank of America прогнозирует 5% падение валют развивающихся стран в первой половине 2025 года из-за недооценки рисков торговой войны при президентстве Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Bank of America прогнозирует 5% падение валют развивающихся стран в первой половине 2025 года из-за недооценки рисков торговой войны при президентстве Дональда Трампа, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиАналитики BofA под руководством Дэвида Хаунера считают, что наиболее пострадает юань, прогнозируя его падение до 7,6 за доллар в случае введения США 40% пошлины на китайские товары.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Аналитики BofA под руководством Дэвида Хаунера считают, что наиболее пострадает юань, прогнозируя его падение до 7,6 за доллар в случае введения США 40% пошлины на китайские товары. В случае введения пошлины в 60% китайская валюта может опуститься до уровня 8 за доллар по сравнению с текущими 7,24.

Такое развитие событий может затронуть и другие активы развивающихся стран. Согласно прогнозам, валютное падение на 5% может сопровождаться снижением цен на нефть, что увеличит разрыв в ставках по высокодоходным суверенным облигациям на 100 базисных пунктов. Как это было во время торговой войны 2018, ожидается, что снова произойдет отток капитала и повышение рисковых премий.

«Рынки недооценивают не только размер тарифов, но и их влияние на глобальный экономический рост и вероятность рецессии», — отметил Хаунер.

Сейчас стратеги рекомендуют покупать доллар вместо развивающихся валют рынков, особенно вместо юаня и южноафриканского ранда. Им также нравятся местные облигации Бразилии, Венгрии, Польши и Турции, но советуют дождаться пика доллара в начале 2025 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
25 ноября 2024, 16:19
#
Отлично, проседание нефти плюс резервной валюты недоимперии
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