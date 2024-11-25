OpenAI начнет платить «налог на Google» в Украине

Компания OpenAI, являющаяся разработчиком популярного ChatGPT, с 1 января 2025 года начнет платить 20% налога на добавленную стоимость, также известную как «налог на Google». Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

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«Пришла сегодня рассылка от OpenAI как владельцу платного аккаунта, что с 1 января 2025-го они будут плательщиком «налога на Google», — отметил он.

В письме компания сообщает о введении НДС в счете-фактуре пользователя, который будет введен с 1 января 2025 года. «Вам нужно будет обновить свою учетную запись OpenAl, чтобы включить действительный идентификационный номер плательщика НДС», — отмечают в письме OpenAI.

Если пользователь зарегистрирован в качестве плательщика НДС в Украине и имеет действительный идентификационный номер плательщика НДС, его нужно указать в разделе «Налоговый статус и идентификационный номер» учетной записи OpenAl.

Если пользователь не укажет идентификационный номер налогоплательщика до 1 января, ему будет начислиться и взиматься НДС в размере 20% по счету-фактуре.