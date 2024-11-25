Компания, имеющая активы в Украине, неожиданно стала популярной на фондовом рынке Японии

Японская компания Fujikura Ltd., которая имеет в Украине предприятие по изготовлению электрического оборудования для автомобилей, стала одной из самых успешных на фондовом рынке Японии в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg.

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Акции компании, входящей в индекс Nikkei 225 Stock Average, выросли более чем на 400% в год благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ).

Fujikura производит кабели и провода для дата-центров. Это классический пример бизнеса, который обеспечивает «лопаты и кирки» — то есть базовую инфраструктуру для развития ИИ.

Сама компания была удивлена таким ростом спроса. По словам ее финансового директора, Fujikura не сразу поняли, что огромный спрос на дата-центры с 2022 года связан именно с развитием ИИ.

Компания имеет долгую историю — основана в 1885 году и начинала с производства проводов, изолированных шелком и хлопком. Сейчас она специализируется на оптоволоконных кабелях, в том числе наименьших диаметров. Более 70% дохода Fujikura приходится на иностранные рынки, в том числе США, где ее клиентом является Apple Inc.