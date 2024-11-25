Золото резко подешевело

Золото резко упало после самого масштабного за 20 месяцев роста на прошлой неделе, поскольку трейдеры игнорируют слабый доллар США и переключают внимание на предстоящее решение Федеральной резервной системы о процентной ставке. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

Золото подешевело почти на 2%, опустившись ниже $2700 за унцию, несмотря на снижение курса доллара США.

Сейчас инвесторы сосредоточены на перспективах денежно-кредитной политики после отчета, показавшего, что деловая активность в США растет самыми быстрыми темпами с апреля 2022 года. Трейдеры, торгующие свопами, оценивают вероятность снижения ставки центральным банком в следующем месяце как менее 50%.

Детали

Драгоценный металл подорожал более чем на четверть в этом году благодаря покупкам центральных банков и переходу ФРС к снижению ставок. Покупка активов-убежищ также сыграла на руку золоту — цены выросли на 6% на прошлой неделе на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. Большинство банков остаются оптимистичными по поводу перспектив, и Goldman Sachs (NYSE:GS) и UBS прогнозируют дальнейший рост в 2025 году.

Спотовые цены на золото снизились на 1,63% до $2 668 за унцию к 10:10. Фьючерсы просели на 1,56% до $2 694.