UniCredit хочет выкупить конкурента Banco BPM за 10 млрд евро

UniCredit предлагает купить своего конкурента Banco BPM за 10,1 млрд евро . Если сделка состоится, итальянская банковская группа станет третьим по размеру капитала кредитором в Европе, пишет FT.

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UniCredit предложил по 0,175 своей обычной акции за каждую акцию BPM, что предусматривает стоимость предложения в 6,6 евро за акцию.

Благодаря соглашению, итальянский кредитор рассчитывает расширить географический охват и увеличить клиентскую базу. Это будет способствовать дальнейшему росту премиумбизнеса, закрепив статус UniCredit как второго по величине банка в Италии, отметил гендиректор Unicredit Андреа Орсель.

Предложение UniCredit для BPM «не будет иметь никаких последствий» для его инвестиций в Commerzbank, пояснил гендиректор.