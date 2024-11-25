В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 30 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
Курс валют на 25 ноября: евро в банках упал на 30 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро в покупке выросло на 3 копейки, а в продаже потеряло 3 копейки.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн. Евро покупают за 43,05 грн, а продают за 43,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,58−41,65, евро — 43,58−43,82 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,38−41,40 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,25−43,27 грн/евро.
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Источник: Минфин
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