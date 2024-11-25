За девять месяцев украинцы потратили на покупку авто $3,3 млрд. Топ-10 стран поставщиков

С января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $3,276 млрд, что на 14% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.