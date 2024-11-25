С января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $3,276 млрд, что на 14% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.
За девять месяцев украинцы потратили на покупку авто $3,3 млрд. Топ-10 стран поставщиков
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Откуда завозили авто
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 47,5 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей
- Германия — 47527 ед.;
- США — 37367 ед.;
- Китай — 28653 ед.;
- Япония — 24065 ед.
- Франция — 12565 ед.;
- Корея — 12497 ед.;
- Чехия — 10501 ед.;
- Словакия — 10361 ед.;
- Великобритания — 10151 ед.;
- Мексика — 10066 ед.
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Источник: Минфин
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