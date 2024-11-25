Прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 732 350 военных.
Потери врага за 24 ноября: 1610 российских оккупантов, 6 танков и 114 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 732350 (+1610) человек,
- танков — 9429 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 19236 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 20787 (+22) ед,
- РСЗО — 1254 (+0) ед,
- средства ПВО — 1004 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19480 (+114),
- крылатые ракеты — 2764 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29948 (+84) ед,
- специальная техника — 3681 (+2)
Источник: Минфин
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