Курс на 25 ноября: НБУ понизил гривну на три копейки

Национальный банк Украины установил на 25 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3193 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 22 ноября установил официальный курс гривны по евро на уровне 42,99 грн (на 22 ноября курс был установлен на уровне 43,46 грн). Европейская валюта подешевела на 47 копеек.

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