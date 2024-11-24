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24 ноября 2024, 15:32 Читати українською

Банки могут отказать второму богатейшего человеку в Индии в кредитовании после обвинений в США

Некоторые мировые банки рассматривают возможность временной приостановки предоставления новых кредитов Adani Group, принадлежащего миллиардеру Гаутаму Адане после предъявления обвинений в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Некоторые мировые банки рассматривают возможность временной приостановки предоставления новых кредитов Adani Group, принадлежащего миллиардеру Гаутаму Адане после предъявления обвинений в США.

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Власти США 21 ноября обвинили Адани и еще семь человек в том, что они согласились дать взятки индийским чиновникам на сумму 265 миллионов долларов, чтобы получить контракты, которые могли бы принести 2 миллиарда долларов прибыли в течение 20 лет, а также разработать крупнейший в Индии проект солнечной энергетики.

Adani Group заявила, что эти обвинения, а также обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США по параллельному гражданскому делу, «безосновательны и отрицаются», и что она будет искать «все возможные средства правовой защиты».

По рейтингу Forbes, на ноябрь 2024 года, Адани является вторым самым богатым человеком Индии после Мукеша Амбани.

После этих обвинений рейтинговое агентство S&P предупредило, что группе понадобится регулярный доступ к рынкам капитала и долговым обязательствам, учитывая большие планы роста.

Руководители двух глобальных кредиторов Адани сообщили, что им неоднократно звонили по телефону из их банков, чтобы обсудить риски группы и влияние обвинительного заключения на ее финансовое состояние. По информации источников Reuters, несколько международных банков рассматривают вариант временного прекращения выдачи новых кредитов группе Adani после выдвинутых в США обвинений, но при этом будут сохранять действующие займы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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puhvx
puhvx
24 ноября 2024, 19:58
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