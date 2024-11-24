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24 ноября 2024, 13:51 Читати українською

В Китае нашли золото более чем на $83 миллиарда

В провинции Хунань в центральном Китае было обнаружено крупное месторождение золота с ориентировочными запасами более 1 тыс тонн. Об этом сообщило Геологическое бюро провинции Хунань.

В провинции Хунань в центральном Китае было обнаружено крупное месторождение золота с ориентировочными запасами более 1 тыс тонн.

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Что известно

Так, геологи нашли более 40 золотоносных жил на глубине 2 км под месторождением золота Вангу в округе Пинцзян. Совокупные запасы оцениваются в 300 тонн с максимальным содержанием золота в 138 грамм на тонну руды.

Запасы на глубине 3 км оцениваются еще более чем в 1 тыс. тонн, или 600 млрд юаней ($83 млрд).

Для поиска залежей на месторождении использовались новые технологии, в том числе 3D-геологическое моделирование.

Нехватка золота

В конце октября сообщалось, что мировой спрос на золото в третьем квартале вырос примерно на 5%, впервые превысив отметку в $100 млрд.

Новое золото становится все труднее найти по всему миру, поскольку многие перспективные месторождения уже разведаны, отметили во Всемирном совете по золоту (World Gold Council).

В 2023 году добыча выросла всего на 0,5% по сравнению с годом ранее. В 2022 году рост составил 1,35% в годовом исчислении, годом ранее — 2,7%, а в 2020 году мировое производство золота зафиксировало первое за десятилетие снижение на 1%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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puhvx
puhvx
24 ноября 2024, 19:58
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