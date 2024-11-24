В воскресенье, 24 ноября, в Украине будут применяться ограничения потребления электроэнергии.
В воскресенье свет будут выключаться для одной очереди
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В частности, время применения и объем ограничений будут следующими: 14:00 — 18:00 — одна очередь отключений.
Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября
В компании отмечают, что энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Источник: Минфин
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