В воскресенье свет будут выключаться для одной очереди

В воскресенье, 24 ноября, в Украине будут применяться ограничения потребления электроэнергии .

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В частности, время применения и объем ограничений будут следующими: 14:00 — 18:00 — одна очередь отключений.

Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября

В компании отмечают, что энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.