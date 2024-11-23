Stripe выкупил собственные акции на $70 миллиардов

Один из крупнейших финтех-стартапов США, компания Stripe, объявила о новом раунде выкупа акций по отметке около $70 миллиардов. Цена за акцию составляет $27,51, что соответствует установленной стоимости при предварительной продаже акций в начале этого года. Об этом пишет Bloomberg.

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Компания предлагает возможность продать свои акции бывшим сотрудникам и некоторым инвесторам. По информации информаторов, общая сумма сделки может составить несколько сотен миллионов долларов. У потенциальных участников есть время до середины декабря, чтобы принять решение об участии в тендерном предложении.

Летом этого года венчурная фирма Sequoia Capital уже производила подобную операцию по покупке акций Stripe. Несмотря на свой статус одного из перспективных кандидатов на IPO, компания Stripe не спешит с выходом на публичный рынок.