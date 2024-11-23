OpenAI рассматривает возможность запуска собственного браузера

Компания OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT — рассматривает возможность разработки собственного браузера, который бы интегрировался с ее чат-ботом. Об этом пишет The Information, передает LIGA.net.

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Также отдельно компания ведет переговоры о разработке поисковых функций с разными разработчиками сайтов и приложений, включая Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline.

Впрочем, по данным источников, OpenAI пока далека от реального запуска браузера, но такие планы могут усилить конкуренцию с Google, сейчас доминирующим на рынке браузеров и поиска.

В июле OpenAI уже зашла на рынок Google с собственной поисковой системой на основе искусственного интеллекта SearchGPT.

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