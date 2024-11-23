«Сбербанк» предлагает российским компаниям брать кредиты в Беларуси

Большие процентные ставки в банках россии заставили российских предпринимателей искать деньги в соседних государствах. « Сбербанк » предложил российским компаниям брать кредиты в Беларуси, где работает дочерний банк.

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Издание отмечает, что в Беларуси ставка рефинансирования составляет всего 9,5%, а уровень средних ставок по корпоративным кредитам в белорусских рублях с августа по сентябрь вырос лишь до 10,27% годовых.

Ставки по краткосрочным кредитам для малого и среднего бизнеса в россии приближаются к 30% годовых.

Масштаб дочерних российских банков в Белоруссии меньше, и размеры кредитов — тоже.

В то же время, как пишет издание, российский Центробанк предупредил, что привлекая кредиты в иностранной валюте компании должны учитывать валютный риск и колебания валютного курса.

Отсутствие доступных кредитов в россии чревато обвалом отраслей.