Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве составляет 68% средней зарплаты — исследование

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 68% средней зарплаты в ноябре 2024 года, что на 6% выше, чем пол года назад, следует из совместного исследования доступности жилья ЛУН и Work.ua. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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По состоянию на ноябрь аренда однокомнатной квартиры в столице составляет 68% средней зарплаты в городе, двухкомнатной 100% (+11%), трехкомнатной 166% (+7% по сравнению с апрелем 2024 года). Во Львове — аренда однокомнатной обойдется в 80% (+6) средней зарплаты в регионе, двухкомнатной 89% (+5%), трехкомнатной 102% (+9%). В Одессе — однокомнатные 43% (+8%), двухкомнатные 59% (+14%), трехкомнатные — 100% (+22%).

Самый высокий показатель — в Ужгороде (87%), самый низкий — в Харькове (21% зарплаты).

Как отмечают в ЛУН, если рассматривать этот показатель в мирное время, то меньше процент, то выше уровень благосостояния в том или ином городе. Однако в условиях войны низкий уровень чаще связан с общей опасностью (Харьков 21%, Николаев и Запорожье 28%) и может быть одним из факторов, почему часть людей не уезжает в более безопасные регионы.

В противоположность крайне высоким ценам на аренду однокомнатных в сравнительно безопасных Ужгороде (87%), Львове (80%), Ивано-Франковске (70% от средней зарплаты), данные исследования свидетельствуют, что стоимость аренды значительно превышает возможности людей ее снимать, сохраняя свое благосостояние на должном уровне.