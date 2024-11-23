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23 ноября 2024, 12:52 Читати українською

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве составляет 68% средней зарплаты — исследование

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 68% средней зарплаты в ноябре 2024 года, что на 6% выше, чем пол года назад, следует из совместного исследования доступности жилья ЛУН и Work.ua. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 68% средней зарплаты в ноябре 2024 года, что на 6% выше, чем пол года назад, следует из совместного исследования доступности жилья ЛУН и Work.ua.

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По состоянию на ноябрь аренда однокомнатной квартиры в столице составляет 68% средней зарплаты в городе, двухкомнатной 100% (+11%), трехкомнатной 166% (+7% по сравнению с апрелем 2024 года). Во Львове — аренда однокомнатной обойдется в 80% (+6) средней зарплаты в регионе, двухкомнатной 89% (+5%), трехкомнатной 102% (+9%). В Одессе — однокомнатные 43% (+8%), двухкомнатные 59% (+14%), трехкомнатные — 100% (+22%).

Самый высокий показатель — в Ужгороде (87%), самый низкий — в Харькове (21% зарплаты).

Как отмечают в ЛУН, если рассматривать этот показатель в мирное время, то меньше процент, то выше уровень благосостояния в том или ином городе. Однако в условиях войны низкий уровень чаще связан с общей опасностью (Харьков 21%, Николаев и Запорожье 28%) и может быть одним из факторов, почему часть людей не уезжает в более безопасные регионы.

В противоположность крайне высоким ценам на аренду однокомнатных в сравнительно безопасных Ужгороде (87%), Львове (80%), Ивано-Франковске (70% от средней зарплаты), данные исследования свидетельствуют, что стоимость аренды значительно превышает возможности людей ее снимать, сохраняя свое благосостояние на должном уровне.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
23 ноября 2024, 14:08
#
У Європі ще гірше. Зазвичай це 90% від середньої зарплати. У сім'ї працюють двоє, один платить за оренду, а на зарплату другого живуть.
+
+7
financialGenius
financialGenius
23 ноября 2024, 14:35
#
Хахахаха , очень насмешили … 20% плачу замкварииру от зп в Швейцарии, при том что никто больше не работает. В Германии (в частности восточной) тоже было 20 %… у меня конечно не средняя зп, но тут зп сильно сглажены нет большого разрыва от кассира в супермаркете до начальника отдела в банке может быть в два раза, а не в 20 как в Украине. Поэтому если считать по средним максимум 40 %, при том что в семье один работает , если супруга работает то опять же максимум 20% … и откуда только такие эксперты берутся по жизни в Европе 🤷‍♂️
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