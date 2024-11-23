Экономика ЕС под угрозой из-за потенциальной политической нестабильности во Франции и Германии — FT

Три руководителя центральных банков ЕС забили тревогу из-за экономического спада, предупредив, что политический паралич делает Европу еще более уязвимой в потенциальной торговой войне с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Financial Times, передает ЭП.

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В совместном заявлении руководители Бундесбанка и Банка Франции заявили, что Европа будет «обречена», если Германия и Франция не смогут возродить «общие французско-германские действия».

Призыв руководителей центробанков Германии и Франции к «общим французско-германским действиям» прозвучал в колонке, опубликованной у Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde, в которой утверждается, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, вероятно, усилит давление на экономику Европы, которая переживает трудные времена, и ее «следует воспринимать как тревожный» звонок".

Тем временем Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, выступила с речью, в которой подчеркнула «насущность» реформы рынков капитала, не сопровождавшаяся «ощутимым прогрессом», несмотря на растущие риски.

Она подвергла критике «чрезвычайно фрагментированные» финансовые рынки Европы и призвала политических лидеров «обойти корыстные интересы, которые в древности защищали, как крепость».