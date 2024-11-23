Amazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап

Американский техногигант Amazon инвестирует $4 млрд в стартап Anthropic, специализирующийся на разработке генеративного искусственного интеллекта (ИИ), пишет The New York Times 22 ноября, передает Forbes.

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За последние 14 месяцев Amazon в целом инвестировала в Anthropic $8 млрд, что демонстрирует ее намерения оставаться конкурентоспособной в сфере ИИ.

Anthropic обязалась использовать инфраструктуру Amazon, в том числе дата-центры, чипы и облачную платформу AWS для создания и обучения ШИ-моделей.

Инвестиции должны помочь Anthropic усовершенствовать чат-бот Claude, который может автоматизировать разные задачи и трансформировать экономические процессы.