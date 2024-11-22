Доллар готовится к самой длительной серии недельных приростов более чем за год, поскольку возрастающая геополитическая напряженность усиливает спрос на безопасную валюту, пишет Bloomberg.
Доллар показывает самый длительный рост за год
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Индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся на 0,7% в пятницу до самого высокого уровня за два года. Индекс на пути к восьмой неделе роста, что является самой длительной серией с сентября 2023 года.
Последние изменения произошли на фоне стремления инвесторов к безопасным активам из-за опасений по поводу обострения российско-украинского конфликта. Это подстегнуло рост доллара, начавшийся в октябре, на фоне ожиданий того, что глобальные тарифы и снижение налогов, предложенные Трампом, разгонят инфляцию и поддержат экономику США.
Источник: Минфин
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