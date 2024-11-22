К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 19 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 22 ноября: доллар на межбанке вырос, а евро упало
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Открытие 22 ноября
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Закрытие 22 ноября
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Изменения
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41,24/41,26
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41,38/41,40
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14 /14
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43,25/43,26
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43,06/43,07
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19/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн. Евро покупают за 43,35 грн., а продают за 43,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,58−41,65, евро — 43,55−43,85 грн.
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Источник: Минфин
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