НБУ просит суд признать банкротом крупную харьковскую страховую компанию

Суд открыл производство по делу о банкротстве ЧАО «Промышленно страховая компания» («Промстрах») Соответствующее решение Хозяйственный суд Харьковской области принял 14 ноября, удовлетворив заявление Национального банка Украины (НБУ), сообщает пресс-служба регулятора.

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24 сентября 2024 года Нацбанк принял решение об отнесении страховщика к категории неплатежеспособных и аннулировании лицензии на осуществление деятельности по страхованию.

Согласно закону «О страховании», ликвидация страховщика в случае принятия Национальным банком такого решения осуществляется в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства.

По данным НБУ, уставный капитал ЧАО «Промстрах» составляет 15 млн грн, за первое полугодие 2024 года сумма поступления страховых премий составила 64,3 млн грн, страховые возмещения — 0,3 млн грн. 0 млн грн.

ЧАО «Промышленно-страховая компания» основано в 1996 году в Харькове.