Доллар превысил 103 рубля на международном рынке, впервые с 2022 года

В пятницу курс рубля на международном рынке упал до нового минимума: доллар впервые с марта 2022 года достиг отметки 103,30 рубля, а евро поднялся до 108,38 рубля — самого высокого уровня за последние полтора месяца. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К 10:45 по Киеву доллар на спотовом рынке стоил 102,60 рубля, что означает падение рубля на 1,3%. Евро торговался за 108,10 рубля.

Эксперты связывают падение курса рубля с обострением геополитической напряженности между «Западом» и россией.

Рыночные игроки также продолжают оценивать последствия расширения санкций США в отношении одного из крупнейших банков россии, «Газпромбанка», через который в последнее время проходили основные расчеты за поставляемый в Европу российский газ.

Среди других факторов — уменьшение поступления иностранной валюты из-за продажи российской нефти за рубли и усиления доллара на мировых рынках.