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22 ноября 2024, 13:37 Читати українською

Золото на 2-недельных максимумах благодаря защитному спросу

Золото укрепляется пятую сессию подряд в пятницу благодаря спросу на безопасные активы в условиях обострения российско-украинского конфликта, пишет Bloomberg.

Золото укрепляется пятую сессию подряд в пятницу благодаря спросу на безопасные активы в условиях обострения российско-украинского конфликта, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПараллельно трейдеры оценивают перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Параллельно трейдеры оценивают перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС.

Декабрьские фьючерсы прибавляли 0,6% и торговались на уровне $2 691 за унцию, на пути к лучшей неделе с апреля. Спотовое золото укрепилось на 0,72% до $2 688, ранее отметив 2-недельный максимум на $2 692.

Драгоценный металл вырос почти на 30% в этом году, благодаря активному покупкам со стороны центральных банков, возрастающему спросу на безопасные активы и началу цикла снижения ставки ФРС. Широко ожидаются новые рекорды в 2025 году, причем Goldman Sachs и UBS в последние дни выпустили оптимистичные прогнозы по драгметаллу.

Спрос на безопасные активы помог перевесить давление укрепляющегося доллара, который достиг новых максимумов октября 2023 года.

Серебро удерживается ниже $31 за унцию, а платина и палладий торговались практически без изменений.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
potator
potator
22 ноября 2024, 13:59
#
А в чем загострення? да и на разворот оно пошло еще 5 дней назад
+
0
milon
milon
22 ноября 2024, 14:14
#
В том что шанс на ядерный удар в 2024 году оценивается в 5%
+
0
potator
potator
22 ноября 2024, 15:05
#
Кем оценивается? зачем ядерный если есть не ядерный?
+
0
milon
milon
22 ноября 2024, 17:00
#
Есть такой сервис polymarket, зайди и посмотри. А если уверен что этого не будет можешь еще и деньгами ответить, это тебе не комментики строчить
+
0
parseval
parseval
22 ноября 2024, 15:42
#
Вы немного отстали от разворота уже 8 дней идет рост
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