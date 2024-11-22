Золото на 2-недельных максимумах благодаря защитному спросу

Золото укрепляется пятую сессию подряд в пятницу благодаря спросу на безопасные активы в условиях обострения российско-украинского конфликта, пишет Bloomberg.

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Параллельно трейдеры оценивают перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС.

Декабрьские фьючерсы прибавляли 0,6% и торговались на уровне $2 691 за унцию, на пути к лучшей неделе с апреля. Спотовое золото укрепилось на 0,72% до $2 688, ранее отметив 2-недельный максимум на $2 692.

Драгоценный металл вырос почти на 30% в этом году, благодаря активному покупкам со стороны центральных банков, возрастающему спросу на безопасные активы и началу цикла снижения ставки ФРС. Широко ожидаются новые рекорды в 2025 году, причем Goldman Sachs и UBS в последние дни выпустили оптимистичные прогнозы по драгметаллу.

Спрос на безопасные активы помог перевесить давление укрепляющегося доллара, который достиг новых максимумов октября 2023 года.

Серебро удерживается ниже $31 за унцию, а платина и палладий торговались практически без изменений.